Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce oğlu sonra anneyi öldürdüler

        Önce oğlu sonra anneyi öldürdüler

        Ordu'da, iki gün önce arazide yaşanan yol verme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Orhan Artça'nın annesi 62 yaşındaki Nezaket Artça da husumetli oldukları aileyle yaşanan olayda tabancayla vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Önce oğlu sonra anneyi öldürdüler

        Ordu'da kan donduran olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine giden Nezaket Artça (62), burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde başından kürekle yaraladı.

        RUHSATLI SİLAHLA VURDU

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine olayı gören Hacer E. (52), annesini yaralayan Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti.

        İki gün önce öldürülen, 40 yaşındaki Orhan Artça.
        İki gün önce öldürülen, 40 yaşındaki Orhan Artça.

        TETİĞİ ÇEKEN KADIN GÖZALTINDA

        Olayda yaralanan Emine A., ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Hacer E. ise polis ekiplerince cinayette kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

        REKLAM

        2 GÜN ÖNCE OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Öte yandan 6 Ekim tarihinde Korgan ilçesinde arazide yaşanan yol verme kavgasında Orhan Artça (40), akrabası olan İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        ANNE OĞUL KATİL OLDU

        Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca iki gün önce işlenen cinayetin zanlısı İbrahim E.'nin Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #ordu haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü