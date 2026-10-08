Ordu'da kan donduran olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine giden Nezaket Artça (62), burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde başından kürekle yaraladı.

RUHSATLI SİLAHLA VURDU

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine olayı gören Hacer E. (52), annesini yaralayan Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti.

İki gün önce öldürülen, 40 yaşındaki Orhan Artça.

TETİĞİ ÇEKEN KADIN GÖZALTINDA

Olayda yaralanan Emine A., ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Hacer E. ise polis ekiplerince cinayette kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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2 GÜN ÖNCE OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan 6 Ekim tarihinde Korgan ilçesinde arazide yaşanan yol verme kavgasında Orhan Artça (40), akrabası olan İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

ANNE OĞUL KATİL OLDU

Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca iki gün önce işlenen cinayetin zanlısı İbrahim E.'nin Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.