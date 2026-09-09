Antalya'da olay Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Tatile gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), iddiaya göre, personelle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

LOBİDEKİ TÜRK BAYRAĞINA TÜKÜRDÜ

DHA'daki habere göre Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERCÜMANLA İFADESİ ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kerr, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanıp, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.