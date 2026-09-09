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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

        Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen İngiliz turist 58 yaşındaki Stephen Kerr, otelde personelle tartışmasının ardından lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Gözaltına alınan Kerr, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Bayrağımıza hakaret eden İngiliz tutuklandı

        Antalya'da olay Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Tatile gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), iddiaya göre, personelle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        LOBİDEKİ TÜRK BAYRAĞINA TÜKÜRDÜ

        DHA'daki habere göre Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        TERCÜMANLA İFADESİ ALINDI

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kerr, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanıp, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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