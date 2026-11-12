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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversitede taciz! Öğretim üyesi açığa alındı

        Üniversitede taciz! Öğretim üyesi açığa alındı

        Gümüşhane Üniversitesi'nde, öğretim üyesi İ.A., kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddiaları üzerine açığa alındı. Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Üniversitede taciz! Öğretim üyesi açığa alındı

        Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

        ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

        İHA'daki habere göre konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

        ADLİ VE İDARİ SÜREÇ YÜRÜYOR

        İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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        "KABUL EDİLEMEZ SIFIR TOLERANS"

        Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

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