Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İHA'daki habere göre konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ YÜRÜYOR

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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"KABUL EDİLEMEZ SIFIR TOLERANS"

Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.