TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

"Sizleri, adını milletimizin koyduğu, bütçesini milletimizin yaptığı YENİ Parti adına saygıyla selamlıyorum. Binaları hep birlikte ardımızda bırakarak milletimizin vicdanına sığındık. Atatürk'ün partisi orada işgal altındadır, ancak Cumhuriyet'in mirası hepimizin omuzunda YENİ Parti'ye emanettir. Birileri burnunu genel merkezden çıkaramazken, partililerimiz sahadan bir an olsun ayrılmadı.

O sandık gelene kadar tüm grubumuzla birlikte Anadolu'da, dört bir yanda sahada olacağız. Milletvekili kamplarımızı, lüks otellerde değil, milletimizin yaptığı bağışlarla genel merkezimizde yaptık. Küçücük gelirlerinden bize pay verenlere hesap vererek adımlarımızı atacağız. Esnafın, çiftçinin umutlarını yeşertmeye devam edeceğiz.

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Bütün taktikleri umutları kırmak ve beklentiyi yok etmektir. Buna karşı umut buradadır, her yaştan genç buradadır. Herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.

Her yerde AK Parti'nin kara düzeni hakim. Yeni Parti'nin eskiyi terk edeceğini söylemiştik. Dedik ki gelin Yeni Partiye üye olun; ilçe başkanlarını, il başkanlarını, genel başkanı siz seçin. Siyaset yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya örülecek dedik. Bunun sözünü verdik, bu hafta sonu resmi kongrelerimiz bitti. 820 ilçede, ilçe kongreleri tamamlandı. Türkiye çapında yüzde 62.5'lik bir katılım oranıyla, Türkiye'de ilk kez denenen bir işi, ön seçimleri gerçekleştirdik. Yarısına yakın yerde yarış oldu.

Yüzde 47'sinde kurucu ilçe başkanı değişti. Üyemiz kimin yöneteceğine bizzat karar verdi. Bu adım yeni bir adımdır, çok ileriye yönelik çok büyük bir adımdır. Bugün sabah itibariyle üye sayımız 753 bine ulaştı. Bu üyelerimiz 18 Ekim'de il başkanları için de oy kullanacak.