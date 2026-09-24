Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 7 ilde "Yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında işlem başlatıldı

        7 ilde "Yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında işlem başlatıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "7 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 ilde 2 milyarlık bahis operasyonu

        İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

        Çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yasa dışı bahis
        #İçişleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı