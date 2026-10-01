BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
BUDO'nun Bursa-İstanbul hattındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:20 Güncelleme:
BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre;
saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve
19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
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