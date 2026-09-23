CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hiç kimse CHP'den üstün değil, hiç kimse CHP'den üstte görmesin kendisini. Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını bekleriz. Bir belediye başkanımız işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında, başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantı, sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasından önce gerçekleşti.

Sarı, parti içerisindeki çalışmalara ilişkin, "2 Haziran'da göreve gelen MYK'mız zorlu bir geçiş sürecini yönetiyor. Partide eş zamanlı olarak iki temel süreç yürütülmektedir.

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Bunlardan birincisi bir arınma ve ayrışma sürecidir. Parti organları yeniden çalıştırılmış, parlamento grubunda yeni bir yönetim oluşmuştur. 7-8 il dışındaki neredeyse tüm il ve ilçe örgütlerinde kapsayıcı bir yenilenmeye gidilmiş, 74 il başkanı görevden alınarak yeni atamalar yapılmıştır" diye konuştu.

"KURULTAY YAPABİLİR HALE GELECEĞİZ"

Kongre ve kurultay takvimine değinen Sarı, "Eylül ayında başlattığımız takvime sadık kalacağız. Kasım ayında mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerini, aralık ve ocak aylarında il kongrelerini tamamlayacağız. 14 Şubat itibarıyla da kurultay yapabilir hale geleceğiz" dedi.

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"KABUL ETMEMİZ İMKANSIZDIR"

Sarı, CHP'den ayrılıp başka partilere geçen belediye başkanları ile ilgili, "31 Mart 2024 seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 416 belediyeden şu an 122'si CHP'de kalmıştır. 38 belediye başkanı AK Parti’ye geçmiş, YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı ise yaklaşık 173 olmuştur.

Ayrıca 6 bin 517 belediye meclis üyesinden 2 bin 453'ü CHP bünyesinde görevine devam etmektedir. CHP listelerinden seçilip de mücadelesini verdiğimiz siyasal çizginin tam karşısındaki AK Parti’ye geçişi kabul etmemiz imkansızdır.

Özeleştiri sadece son dönem seçilenler için değil, geçmiş dönemler dahil tüm süreçler için yapılmalıdır. CHP’nin kurumsal kimliği kişilerin üzerindedir. Belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz sorumluluklarını CHP Genel Merkezi'ne karşı taşımak durumundadır" ifadelerini kullandı.

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"HİÇ KİMSE CHP'DEN ÜSTÜN DEĞİL"

Sarı ayrıca, "Parti aidiyetine uymayanlar meselesi. Yani şimdi ben tabii özel olarak Sayın Mansur Yavaş'ı kastetmedim. Söylediğim şey o değil ama söylediğim şey şu; hiç kimse buradan azade değil. Yani dolayısıyla CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değil, hiç kimse CHP'den üstte görmesin kendisini.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında, başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez.

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CHP'nin genel başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise sorumluluğunun CHP genel başkanına karşı olduğunu kabul edecek" açıklamasında bulundu.

"KURULTAYIN DOĞAL ADAYIDIR"

Sarı, genel başkanlık ve adaylık süreçlerine ilişkin "Kongre süreçlerimiz kurultay takviminin bir parçasıdır. Şubat ayı ortasında kongreler biter, Parti Meclisimiz toplanarak 45 gün içinde kurultay kararı alır. CHP Genel Başkanı, kurultayın doğal adayıdır. Adaylık kararını delegeler verir. Demokratik hakkını kullanarak aday olmak isteyen başka arkadaşlarımız da olabilir; süreç içinde değerlendirmeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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'2027'DE SEÇİME GİDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUM'

Erken seçim tartışmalarına ilişkin öngörüsünü paylaşan Sarı, "2023'ten bu yana ifade ettiğim gibi çok erken bir seçim beklemiyordum. Ancak Orta Vadeli Program ve 2027 bütçesi incelendiğinde sosyal harcamalar ve cari transferler kalemiyle bir seçim bütçesinin hazırlandığı görülüyor.

2027 yılının bir döneminde Türkiye'nin seçime gideceğini öngörüyorum. Seçime birkaç hafta veya ay kala alınacak bir kararı 'erken seçim' kılıfıyla desteklemeyiz; 2028'e sarkan bir süreci de erken seçim saymayız" açıklamasında bulundu.