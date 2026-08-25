Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırıda husumet iddiası

        Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırıda husumet iddiası

        İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açan K.S. ile kendisine yardım ettiği belirlenen S.D. tutuklandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin "kamu malına zarar vermek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından tutuklandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başkanın aracına saldırıda husumet iddiası

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

        BAŞKANIN ARABASINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

        İHA'da yer alan habere göre olay; 20 Ağustos günü öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi hizmet binasının kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosikletle belediye binasının otoparkına gelen K.S. (21), Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla art arda ateş açtı. Olayın ardından hızla bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, silah sesleri üzerine harekete geçen belediye güvenlik görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

        İhbar üzerine adrese intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), şüpheli K.S.'yi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

        Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüpheli K.S. ile olayda kendisine yardım ettiği değerlendirilen S.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        HUSUMET OLDUĞU İDDİASI

        Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.S.'nin, ilk ifadesinde Belediye Başkanı Yıldız ile aralarında husumet bulunduğunu ve saldırıyı bu sebeple gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.S. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece 'kamu malına zarar vermek' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Çiğli
        #Onur Emrah Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı