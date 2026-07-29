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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 5 yaşındaydı... Can simidinden çıktı... Tatilde facia!

        Daha 5 yaşındaydı... Can simidinden çıktı... Tatilde facia!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladıkları bungalov tesisinin havuzunda can simidinden kayarak boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Miraç Akdeniz, 42 gün sonra tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Acı haberi alan küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 13:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!

        Sakarya'da yürek yakan olay, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi’ndeki bir bungalov tesisinde 16 Haziran tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil yapan Miraç Akdeniz (5), can simidiyle havuza girdi.

        CAN SİMİDİNDEN KAYIP ÇIKTI

        Bir süre sonra küçük çocuğun simitten kayarak suyun dibine doğru battığını fark eden babası, hızla suya atlayarak oğlunu dışarı çıkardı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde solunumu durduğu belirlenen Akdeniz, acil müdahale ambulansıyla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

        Burada doktorların gerçekleştirdiği müdahale neticesinde kalbi yeniden çalıştırılan küçük çocuk, hayati tehlikesinin devam etmesi sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        42 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI BİTTİ

        Burada 42 gün boyunca tedavi altında bulunan 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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