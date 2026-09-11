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        Haberler Gündem Güncel Düğün görüntüleriyle gündeme gelmişti... MASAK raporundaki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Düğün görüntüleriyle gündeme gelmişti... MASAK raporundaki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da düğün görüntüleri sonrası "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın ise arandığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Vanlı Kara Haydar'ın eşine gözaltı kararı

        Van’da düğünündeki görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Tançalan’ın hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öz Tançalan’ın ise arandığı bildirildi.

        DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SES GETİRMİŞTİ

        Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı.

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        Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        EŞİNE GÖZALTI KARARI

        Tançalan'ın eşi sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan aranırken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.’nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.

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        Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da devam ediyor.

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        #Vanlı Kara Haydar
        #van
        #haberler
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