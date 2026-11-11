Eşini bıçakladı cezaevinde öldü
Aksaray'da, boşanma aşamasındaki eşi 50 yaşındaki Kibar Kılıç'ı, 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan 55 yaşındaki Kasım Kılıç, tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Aksaray'da olay, 16 Ekim’de, Nakkaş Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Kasım Kılıç (55), boşanma aşamasındayken, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Kibar Kılıç’ı (50), çıkan tartışmanın ardından bıçakladı.
SIRTINDAN VE KARNINDAN 5 KEZ BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre sırt ve karnından 5 bıçak darbesiyle yaralanan Kibar Kılıç, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kibar Kılıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.
CEZAEVİNDE CAN VERDİ
Dün akşam tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kasım Kılıç'ın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.