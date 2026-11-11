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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini bıçakladı cezaevinde öldü

        Eşini bıçakladı cezaevinde öldü

        Aksaray'da, boşanma aşamasındaki eşi 50 yaşındaki Kibar Kılıç'ı, 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan 55 yaşındaki Kasım Kılıç, tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Eşini bıçakladı cezaevinde öldü

        Aksaray'da olay, 16 Ekim’de, Nakkaş Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Kasım Kılıç (55), boşanma aşamasındayken, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Kibar Kılıç’ı (50), çıkan tartışmanın ardından bıçakladı.

        SIRTINDAN VE KARNINDAN 5 KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre sırt ve karnından 5 bıçak darbesiyle yaralanan Kibar Kılıç, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kibar Kılıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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        CEZAEVİNDE CAN VERDİ

        Dün akşam tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kasım Kılıç'ın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

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