Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haber takibi için katıldığı programda kalp krizi geçiren TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALP KRİZİNE YENİLDİ

DHA'daki habere göre; Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2’nci Sulu Boya Kültür Festivali’nin gala yemeğine haber takibi için katılan TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Gazetecilik kariyerine 1989 yılında Düzce'de yerel basında başlayan Recep Levent Öztürk, daha sonra ulusal medyaya geçerek savaş muhabirliği yaptı. Meslek hayatı boyunca Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yapan Öztürk, savaş ve çatışmaların yanı sıra insani dramları da haberleştirdi.

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BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ Öztürk, 2008 yılında Gürcistan’da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden deneyimli muhabir, tedavisinin ardından mesleğine geri dönerek farklı bölgelerdeki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdü.

TRT Haber'de yayımlanan 'Yardım Konvoyu' programıyla farklı bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerini ekranlara taşıyan Öztürk, hazırladığı haber ve dosyalarla meslek hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu. Öztürk, son olarak 2026 yılında Beyrut'taki sıcak çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri takip etti.

DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Öztürk'ün vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Başta savaş ve afet bölgeleri olmak üzere en zorlu şartlarda dahi mesleğine duyduğu bağlılık ve özverili çalışmalarıyla basın camiamıza kıymetli katkılarda bulunan Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TRT ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TOPRAĞA VERİLECEK

Recep Levent Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde ikindide toprağa verilecek.