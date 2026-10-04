Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Peteklerin arasında uyuşturucu bulundu

        İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaklaşık 1 ay sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır durdurularak detaylı arama gerçekleştirildi.

        Tırda yapılan aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizleyerek sevk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

        REKLAM

        Çalışmalar sonucunda, 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakkari
        #uyuşturucu
        #arı kovanı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler