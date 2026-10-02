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        Haberler Gündem Politika Hülya Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım

        Hülya Terzioğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk paylaşım

        AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hülya Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevlendirme nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Terzioğlu'ndan ilk paylaşım

        AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

        Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

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