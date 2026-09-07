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        Haberler Gündem Güvenlik 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 424 şüpheli tutuklandı

        71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 424 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        71 ilde operasyon: 424 tutuklama
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        İçişleri Bakanlığı, 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 894 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 424’ü tutuklanırken, 93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 71 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

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        Operasyonlara bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 894 şüphelinin yakalandığı operasyonda şüphelilerden 424’ü tutuklandı, 93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Bakanlık açıklamasında, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #İçişleri bakanlığı
        #uyuşturucu
        #Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı
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