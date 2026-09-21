İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunkın imha edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunkın imha edildiği açıklandı.

Açıklamanın devamında operasyonun detaylarına ilişkin, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

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Operasyonlara 64 operasyonel tim ve 570 personel katılırken, uzaktan algılama sistemlerinden de destek alındı. Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edilirken, 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Paylaşımın devamında, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.