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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 9 şüpheli gözaltında

        İstanbul'da DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 9 şüpheli gözaltında

        İstanbul'da DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        DEAŞ finansmanı operasyonu: 9 gözaltı

        İstanbul'da DEAŞ terör örgütü üyesi kişilerle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçuna ilişkin çalışma başlattı.

        MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

        Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

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        Polis ekiplerince 8 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #DEAŞ
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