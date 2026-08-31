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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe’de meydana gelen zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

        Maltepe’de meydana gelen zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

        Maltepe'de aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        20 yaşındaki Samet kazada can verdi
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        Maltepe’de aynı istikamette seyirt halinde olan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Yüksekkaya (20) hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        DHA'daki habere göre kaza; 29 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu’nda aynı istikamette seyir halinde bulunan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada meydana geldi. Kazada, otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan Samet Yüksekkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Yüksekkaya’nın cenazesi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazaya karışan aracın sürücüsü P.M.K. ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Samet Yüksekkaya’nın, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe’de defnedildiği öğrenildi.

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        #istanbul
        #maltepe
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