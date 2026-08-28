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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul’daki sahte ev ilanıyla 25 milyon liralık kapora dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul’daki sahte ev ilanıyla 25 milyon liralık kapora dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul'da sahte daire ilanlarıyla 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 23 taşınmazı ile 6 aracına ve banka hesaplarına tedbir konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        25 milyonluk operasyonda 14 kişi adliyede

        İstanbul'da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek vatandaşlardan kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle oyaladıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 30 farklı eylemde 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı tespit edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        SAHTE İLANLARLA MÜŞTERİ ÇEKTİLER

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle sahte ilanlar verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve ardından çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları belirlendi.

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        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        30 KİŞİYİ 25 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, sahte ilanlarla müşteri çektikleri ve kapora aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde 30 farklı eylemde 30 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

        Mağdur sayısı ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirildi.

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        SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        23 TAŞINMAZ VE 6 ARACA TEDBİR

        Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemelerde 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 araç bulunduğu tespit edildi.

        Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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