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        Haberler Gündem Güncel İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şarampole devrilen araçlardaki 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        İzmir'de 2 kişinin öldüğü kaza
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        İzmir'in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobil, Gümüldür Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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        #Kaza
        #İzmir
        #son dakika
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