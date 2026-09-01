Kadıköy'de trafik için yeni düzenleme nedeniyle bazı yollar bir süreliğine kapanacak
İstanbul Kadıköy'de bugün trafiğe çıkacak sürücüler için önemli bir uyarı geldi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında bazı ana güzergahlar saat 16.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacak. İlçede trafik akışının alternatif yollardan sağlanması planlanıyor
Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:17 Güncelleme:
Kadıköy'de, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.
KAPATILACAK YOLLAR BELLİ OLDU
Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.
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SÜRÜCÜLERİN KULLANABİLECEĞİ YOLLAR
Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.
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