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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de trafik için yeni düzenleme nedeniyle bazı yollar bir süreliğine kapanacak

        Kadıköy'de trafik için yeni düzenleme nedeniyle bazı yollar bir süreliğine kapanacak

        İstanbul Kadıköy'de bugün trafiğe çıkacak sürücüler için önemli bir uyarı geldi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında bazı ana güzergahlar saat 16.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacak. İlçede trafik akışının alternatif yollardan sağlanması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Kadıköy'de bu yollar trafiğe kapanacak
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        Kadıköy'de, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.

        KAPATILACAK YOLLAR BELLİ OLDU

        Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.

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        SÜRÜCÜLERİN KULLANABİLECEĞİ YOLLAR

        Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.

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        #trafik
        #Kadıköy
        #istanbul
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