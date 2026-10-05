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        Karadeniz’de seyir halindeyken saldırıya uğrayan gemi İstanbul'da

        Karadeniz'de Ukrayna'ya seyir halindeyken saldırıya uğrayan Liberya bayraklı LPG tankeri GAS LISBON, İstanbul Çatalca'daki Ormanlı sahili açıklarında demirledi. Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği tankerin saldırıda hasar gören bölümleri dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Saldırıya uğrayan gemi İstanbul'da

        Karadeniz'de Ukrayna'ya seyir halindeyken saldırıya uğrayan Liberya bayraklı LPG tankeri GAS LISBON, İstanbul'un Çatalca ilçesi Ormanlı sahili açıklarında balıkçılar tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde geminin saldırıda hasar alan bölümleri dikkat çekerken, tankerin Ormanlı açıklarında demirlediği gözlemlendi.

        İHA'daki habere göre; Karadeniz'de balıkçılık yapmak için denize açılan balıkçılar, Çatalca Ormanlı sahili açıklarında demirleyen büyük bir tankerle karşılaştı. Gemiye yaklaşan balıkçılar, tankerin geçtiğimiz aylarda Karadeniz'de saldırıya uğrayan GAS LISBON olduğunu fark etti.

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        Balıkçılar, gemiyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde geminin saldırı sonrasında hasar gören bölümleri de yer aldı.

        UKRAYNA'YA GİDERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

        Liberya bayraklı LPG tankeri GAS LISBON, 21 Temmuz 2026 tarihinde Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Ukrayna'nın Reni Limanı'na seyir halindeyken Romanya'nın Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ağır hasar almıştı.

        Romanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gemi, olay sırasında 3 bin 790 tondan fazla propan taşıyordu. Tankerde bulunan 17 mürettebat tahliye edilmiş, yaralanan denizciler olduğu bildirilmişti. Romanya makamları olayın Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğunu değerlendirmişti.

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        HASARLI BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

        Saldırının üzerinden aylar geçmesinin ardından GAS LISBON bu kez İstanbul'un Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı. Çatalca Ormanlı açıklarında balıkçılar tarafından çekilen görüntülerde tankerin hasarlı bölümleri dikkat çekti. Geminin açıkta demirlediği görüldü.

        Balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde GAS LISBON'un gövdesi ve saldırı sırasında zarar gören bölümleri yakından görülüyor.

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        #Ukrayna
        #gemi
        #istanbul
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