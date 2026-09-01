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        Otomobil AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasına daldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde freninin boşaldığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasına girdi. Toplantı salonuna kadar ilerleyen araçta yaralanan sürücü O.A. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        AK Parti ilçe binasına araç daldı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde freninin boşaldığı iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak AK Parti İlçe Başkanlığı binasına girdi. Toplantı salonuna kadar giren aracın sürücüsü yaralandı.

        İHA'daki habere göre kaza; Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binası önündeki park alanından hareket etmek isteyen O.A. idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıktı.

        Hızla ileri fırlayan araç, parti binasının camlarını kırarak içeri daldı. Otomobil, bina içinde bir süre ilerledikten sonra ancak toplantı salonunda durabildi.

        Büyük bir gürültüyle meydana gelen kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hastaneye kaldırılan sürücü O.A.'nın ilk ifadesinde, aracın freninin tutmadığını ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Manisa
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        #AK Parti
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