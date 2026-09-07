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        Haberler Gündem Güvenlik Manisa ve Mersin’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Manisa ve Mersin’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Manisa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar lira olduğu belirtilen uyuşturucu ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 1 milyon 983 bin 540 sentetik hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin ham maddesi ile çok sayıda boş kapsül ve blister ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        1 milyarlık zehir operasyonu

        Manisa merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtilen sentetik hap ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ve başta Manisa olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki illere sevk ettikleri belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 Eylül’de operasyon başlattı.

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        Manisa kent merkezi ile Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 sentetik hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin ham maddesi, basıma hazır 2 milyon 486 bin boş kapsül ve 27 bin 290 boş blister ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. işlemlerinin ardından sevk edildikleri Manisa Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Ele geçirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtilen uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına sergilendi.

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