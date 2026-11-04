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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da kayıp alzheimer hastası Kemal Yeter ormanda ölü bulundu

        Muğla'da kayıp alzheimer hastası Kemal Yeter ormanda ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekipleri tarafından Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Yeter'in son görüntülerinin bir villanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıkarken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) arama çalışmaları sürüyor. Yeter'in yolda yürürken son görüntüsünün bir villanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor. Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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        ÖLÜ BULUNDU

        Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekipleri tarafından Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Yeter'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapılacağı bildirildi.

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