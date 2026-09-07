Müstehcenlik soruşturmasında 184 sosyal medya hesabına erişim engeli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:07 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 X ve Instagram hesabına erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 X ve Instagram hesabına erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarına yönelik erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması talep edildi.
Başsavcılığın talebi, görevli sulh ceza hâkimliğince incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.
REKLAM
Ayrıca söz konusu hesaplarda yer alan içeriklerin çıkarılmasına hükmedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ