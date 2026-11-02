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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da sandık görevlisi 64 yaşındaki Ali Ağlamış seçimde hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da sandık görevlisi 64 yaşındaki Ali Ağlamış seçimde hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan 64 yaşındaki Ali Ağlamış, seçim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Sandık görevlisi seçimde hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da seçim sırasında kalp krizi geçiren sandık görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay; Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış (64), seçim devam ederken aniden rahatsızlandı.

        Diğer sandık görevlileri ve oy kullanmak için gelen vatandaşlar, bir anda yere yığılan Ağlamış’ın yardımına koştu. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede Ali Ağlamış’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

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        Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ağlamış, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Ağlamış’ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ŞUTSO seçimleri sırasında yaşanan acı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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