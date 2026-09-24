Şanlıurfa'da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

SERVİS DÜKKANA DALDI

İHA'daki habere göre kaza; saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada 10 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.