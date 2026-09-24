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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

        Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dükkana girmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralıların 7'si ambulanslarla, 3'ü ise özel araçlarla hastaneye kaldırılırken soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Servis dükkana daldı: 10 yaralı
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        Şanlıurfa'da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

        SERVİS DÜKKANA DALDI

        İHA'daki habere göre kaza; saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada 10 kişi yaralandı.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #Şanlıurfa
        #Servis
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