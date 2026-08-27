Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet boğuldu
Şanlıurfa'da serinlemek için yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına giren 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, akıntıya kapılarak boğuldu. Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Atay'ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Raşit Atay (16), boğuldu.
DHA'daki habere göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu kentte 5 arkadaş, serinlemek için tarımsal sulamada kullanılan ve yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdi.
İyi yüzme bilmediği öğrenilen 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başarırken; Mehmet Raşit Atay, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbarla bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmada, Atay'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sulama kanalından çıkarılan Atay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.