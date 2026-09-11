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        Haberler Gündem Politika Sosyal medya fenomeni Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

        Sosyal medya fenomeni Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

        Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Fenomen Ertuğrul Kaya'ya soruşturma

        Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edilirken, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi.

        Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.

        Kaya'nın paylaşımında Trabzonlulara yönelik ifadeler kullandığı belirtildi.

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        #Ertuğrul Kaya
        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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