Sosyal medya fenomeni Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı
Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edilirken, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Kaya'nın paylaşımında Trabzonlulara yönelik ifadeler kullandığı belirtildi.
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