Tekirdağ’da 19 yaşındaki Arda kazada hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletten savrularak karşı şeride geçen 19 yaşındaki Arda Çınarlı, servis midibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Midibüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu karşı şeride savrulup, servis midibüsünün altında kalan Arda Çınarlı (19), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Arda Çınarlı'nın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Karşı şeride savrulan Çınarlı, M.N.A. yönetimindeki servis midibüsünün altına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, midibüsün altında sürüklenen Çınar'ın öldüğünü belirledi.
Motosiklet sürücüsü Çınar'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardıdan otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Minibüs şoförü M.N.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.