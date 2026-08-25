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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ’da inşaatta akıma kapılan 15 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

        Tekirdağ’da inşaatta akıma kapılan 15 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da staj yaptığı inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Eren G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        15 yaşındaki Eren akıma kapılıp öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Eren G.'nin yardımına çevrede bulunan işçiler koştu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        15 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı inşaat alanında inceleme başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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