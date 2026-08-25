Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Eren G.'nin yardımına çevrede bulunan işçiler koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı inşaat alanında inceleme başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.