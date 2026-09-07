Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı

        Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı

        CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ile YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi iki parti grubunun birlikte hareket ettiğini açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP ve YENİ Parti'den Üsküdar birliği

        CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi yaptıkları açıklamada, iki parti grubunun birlikte hareket ettiğini belirterek, halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

        CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Meclis üyeleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi açıklama yaptı.

        REKLAM

        Belediye Başkan Vekili Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar'da belediyeyi 30 yıl sonra kazandıklarını belirterek, "Seçim yaptık, tekrar aldık, tekrar itiraz ettiler. Arkadaşlarımı, başkanımızı hukuksuzca aldılar, arkadaşlarımızı hukuksuzca içeriye alıyorlar. Bu cümleleri kurmak istemiyorum artık. Biz artık kötülükle savaşıyoruz. Üsküdar'ı üçüncü kez tekrar alıp bir ders daha vermeyi planlıyoruz, Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte" dedi.

        "HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ, Üsküdar'da halkın iradesine sahip çıkacaklarını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        REKLAM

        YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, CHP ile YENİ Parti arasında Üsküdar'da herhangi bir kavga olmadığını belirtti. Tütüncü, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki 27 üyeden 4'ünün AK Parti sıralarına geçtiğini, 2 üyenin tutuklandığını ve yaşanan gelişmelerin ardından Meclis yapısının yeniden şekillendiğini söyledi.

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla sürecin siyasi olarak ilerlediğini savunan Tütüncü, 5 Eylül'deki başkan vekilliği seçiminden üç gün önce bazı meclis üyelerinin gözaltına alınıp tutuklanmasını "meclis çoğunluğunu elde tutmak için yapılan bir hamle" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        TÜTÜNCÜ'DEN ÇAĞRI

        Berk Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte belediye başkanlığı döneminde tutuklanmasının ardından yaşanan sürece atıfta bulunarak, o dönemde diğer siyasi partilerin desteğiyle Belediye Başkanlığı seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Tütüncü, "Seçimin iradesini kazanan ve o gün tutuklanıp cezaevine konulan siyasi partinin belediye başkanı adayı gösterdiği kişi, belediye başkanı olarak seçildi" dedi.

        Hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Tütüncü, önceliklerinin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile tutuklu meclis üyeleri Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik'in görevlerine dönmesi olduğunu söyledi. Tütüncü, diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de çağrıda bulunarak, "Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' Biz dilsiz şeytan olmayacağız. Bu sürece beraber, adaletle birlikte, beraberlikle yön vereceğiz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        YENİ Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ali Köklü, tutuklu bulunan başkan ve Meclis üyelerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istediklerini belirterek, YENİ Parti ve CHP gruplarının Meclis üyeleri olarak birlikte hareket ettiklerini söyledi.

        CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, 31 Mart seçimlerinde Üsküdar halkının iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın iradesini Meclis'te sürdürmekten başka amaçlarının olmadığını belirterek, "İnşallah yarınki seçimde halkın iradesi Üsküdar'da tekrar devam edecektir" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #yeni parti
        #Üsküdar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Görüntüler Rize'den! Kentin yükseklerine kar yağdı!
        Görüntüler Rize'den! Kentin yükseklerine kar yağdı!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları