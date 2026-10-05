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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "Planlanmış bir görüşme takvimi yok"

        YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "Planlanmış bir görüşme takvimi yok"

        YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, siyasi partilerle ittifak iddialarına ilişkin "Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        "Planlanmış bir görüşme takvimi yok"

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin siyasi partilerle ittifak iddialarına ilişkin, "Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi, farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması lazım." dedi.

        YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Emre, iç ve dış politika ile partinin kongre süreçlerini değerlendirdiklerini aktardı.

        Zeynel Emre, Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasını ve Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunu eleştirdi.

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        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Emre, "Bunun Meclis'te detaylı konuşulması gerekir. Kapsamı ve sakıncaları Meclis'e geldiğinde konuşulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Fon soruşturmasına değinen Emre, işin ucu nereye giderse gitsin peşini bırakmayacaklarını, emin oldukları bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

        TÜRKİYE İÇİN İNSANLARIN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM

        YENİ Parti Sözcüsü Emre, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        YENİ Parti'nin siyasi partilerle ittifak yapmasıyla ilgili soruya karşılık Emre, şunları kaydetti:

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        "Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi, farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması lazım. İçinde bulunduğumuz durum bir demokrasi krizi. Bir siyasi partinin kendi meselesi olarak ele alabileceği bir mesele değil. Mevcut Anayasa yürürlükte olduğu sürece ittifak siyaseti de devam edecektir, bunlar konuşulacaktır. Partimizin oyunu 'yüzde 60'a kadar nasıl çıkarırız' diye çalışalım, kendi adayımız, 'yüzde 50+1'i nasıl alır' diye çalışalım. Seçim takvimi geldiğinde bu konularla ilgili değerlendirmede bulunuruz ama bugünden olmaz."

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        Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Geçebilir mi, geçebilir. Sizden duyuyoruz bunu. Genel Başkanımızla, bizimle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor." yanıtını verdi.

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