Cenaze dönüşü bir aile yok oldu!
Amasya'da, cenaze dönüşü aile faciası yaşandı. Antalya'da katıldıkları cenaze sonrası memleketleri Amasya'ya dönüşte evlerine 25 kilometre kala kaza yapan Bilir ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi de yaralandı
Amasya'da edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içindeki hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı.
TRAKTÖRE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU
Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KARDEŞ ANNELERİYLE CAN VERDİ
Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan büyük üzüntü duyan vatandaşlardan Yılmaz Kara, yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşandığını söyledi.