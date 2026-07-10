Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cenaze dönüşü bir aile yok oldu!

        Cenaze dönüşü bir aile yok oldu!

        Amasya'da, cenaze dönüşü aile faciası yaşandı. Antalya'da katıldıkları cenaze sonrası memleketleri Amasya'ya dönüşte evlerine 25 kilometre kala kaza yapan Bilir ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cenaze dönüşü bir aile yok oldu!

        Amasya'da edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya doğru yolu çıkan Bilir ailesinin içindeki hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında kaza yaptı.

        TRAKTÖRE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU

        Mehmet Bilir'in kullandığı araç, Osman Şahin'in idaresindeki traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ KARDEŞ ANNELERİYLE CAN VERDİ

        Feci kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan büyük üzüntü duyan vatandaşlardan Yılmaz Kara, yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşandığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde: Go Türkiye, US International Awards'tan 3 ödülle döndü

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı is...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!