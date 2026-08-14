Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, beraberindeki 10 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Muğla'da Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un ardından Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt da YENİ Parti'ye katılıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kurt, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızdan, Datça'ya duyduğumuz sevgiden ve halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluktan ödün vermeden yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün, Datça'nın ve halkımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Yeni bir dönem, yeni bir yolculuk… Ama aynı değerlerle, aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla ve aynı Datça sevdasıyla" ifadelerini kullandı.

Kurt ve beraberindeki 10 meclis üyesinin YENİ Parti'ye katılımı, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 11.30'da Datça Demokrasi Evi'nde düzenlenecek programla kamuoyuna duyurulacak.

Programa YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici'nin de katılması bekleniyor.