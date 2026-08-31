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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaburun Sahili’nde dalgalara kapılan 58 yaşındaki Nurettin Çırak hayatını kaybetti

        Karaburun Sahili’nde dalgalara kapılan 58 yaşındaki Nurettin Çırak hayatını kaybetti

        Arnavutköy Karaburun Sahili'nde 58 yaşındaki Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla kıyıda oturduğu sırada dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Dalgalar arasında gözden kaybolan Çırak, çevredeki 2 kişi tarafından denizden bilinci kapalı halde çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Kıyıda dalgaya kapılan adam öldü
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        Arnavutköy Karaburun Sahili'nde 2 arkadaşıyla birlikte kıyıda, denize sırtı dönük şekilde oturan 58 yaşındaki adam, dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Dalgalar arasında gözden kaybolan adamı, çevrede bulunan 2 kişi kurtardı. Denizde bilinci kapalı olarak çıkarılan adam, hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'da yer alan habere göre olay; akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi.

        Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a gelen dalga vurdu.

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        Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam, kısa sürede dalgaların arasında kaldı.

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