Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul’da 2 milyar TL'lik bahis operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul’da 2 milyar TL'lik bahis operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini "turbo" ve "jet panel" sistemleri üzerinden faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri, banka hesaplarında 2025-2026 yıllarında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 milyarlık bahis operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini bazı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 43 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren zanlıların, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini "turbo" ve "jet panel" adlı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

        REKLAM

        Teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin 24 saat esasına göre vardiyalı çalışarak farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği paneller üzerinden, oyunculardan gelen paraları dış finans evlerinde üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıp izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

        Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan analizlerde ise 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

        Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

        REKLAM

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #yasa dışı bahis
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'nde ilk turda Cumhur İttifakı 21 CHP 19 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde ilk turda Cumhur İttifakı 21 CHP 19 oy aldı
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        20 gün önce ağır şiddet! Kadın cinayetinin ayak sesleri
        20 gün önce ağır şiddet! Kadın cinayetinin ayak sesleri
        Nepal'den iklim tazminatı talebi
        Nepal'den iklim tazminatı talebi
        Karı koca çift alevlerin arasında kaldı
        Karı koca çift alevlerin arasında kaldı
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!