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        Hastane bahçesinde polise saldırı!

        İstanbul Sarıyer'de Moldova uyruklu Simon Y., hastane bahçesindeki konteynerin üzerine çıkarak elindeki demir sopa ve taşları atmaya başladı. İtfaiyenin tazyikli suyla müdahale ettiği Simon Y., polis memuru M.D.'yi başına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurarak yaraladı. Islak zemine düşerek yaralanan şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Hastane bahçesinde polise saldırı!

        Sarıyer’de Moldova uyruklu Simon Y. (33), hastane bahçesindeki konteynerin üzerine çıkarak elindeki demir sopa ve taşları, polise ve çevredekilere atmaya başladı. İtfaiyenin tazyikli suyla müdahale ettiği Simon Y., polis memuru M.D.’yi (33) başına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurarak yaraladı. Islak zemine düşerek yaralanan Simon Y., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Seyrantepe’deki bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yüksek bir yere çıkarak çevresinde bulduğu malzemeleri fırlattığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ya da madde etkisinde bulunabileceği yönündeki ihbar üzerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler hastaneye gitti.

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        Ekipler, yabancı dilde konuşan ve adının Simon Y. olduğu belirlenen Moldova uyruklu kişinin, hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıktığını gördü.

        İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

        Elinde demir sopalar bulunan Simon Y., polisleri gördükten sonra demir taş ve çevrede bulduğu malzemeleri polislere ve çevredekilere fırlatmayı sürdürdü. Polisler, Simon Y.’yi bulunduğu yerden indirmek için yanına yaklaşmaya çalıştı. Simon Y.’nin elinde bulunan demir sopalar nedeniyle müdahale edilemedi.

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        POLİSİ BAŞINDAN YARALADI

        Polislerin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Simon Y.’yi tazyikli suyla indirmek için müdahaleye başladı. Polis memurları M.D. (33) ile A.A.K. (25) de Simon Y.’yi etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine çıktı. Simon Y., bu sırada elindeki demir sopayla saldırdığı polis memuru M.D.’yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        AYAĞI KAYIP DÜŞÜNCE YAKALANDI

        Polislerin müdahalesi sırasında ıslak zeminde kayarak düşen Simon Y., yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Simon Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis memuru M.D. de görevini yapmasına engel olduğu ve kendisini yaraladığı gerekçesiyle Simon Y.’den şikayetçi oldu. Simon Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere Arnavutköy'deki Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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