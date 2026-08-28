Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi otogar mevkiinde yaşanan olayda, deprem sonrası bölgede konteyner iş yeri açan Hikmet Karaoğlan ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Kira nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavgada Karaoğlan ve yeğeni yaralandı. İhbar üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KİRA TARTIŞMASI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların önce tartıştığı, ardından sopaların kullanıldığı kavga görülüyor. Görüntülerde çevredeki vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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Kavgada yaralanan esnaf Hikmet Karaoğlan, olayın kira bedelindeki artış nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Karaoğlan, deprem sonrası açtığı konteyner iş yeri için kendisinden 3 yıldır aylık 5 bin lira kira alındığını, son olarak bu bedelin 15 bin liraya çıkarılmak istendiğini iddia etti.

KAVGA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANDI

Yaşanan kavga sırasında 10 yaşındaki çocuğunun da yanında olduğunu belirten Karaoğlan, olayın çocuğunu etkilediğini söyledi. Kavga sırasında kendisine çivili kalaslarla saldırıldığını iddia eden Karaoğlan, “Bunun üzerine babası geldi, konuştuğumuz esnada kafama vurdu. Sonrasında 10 yaşında çocuğumun yanında kavga yaşandı ve çocuğum bu olaydan etkilendi” dedi.

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Karaoğlan, saldırı sırasında kendisini korumaya çalıştığını belirterek, “Ben ellerimi havaya kaldırmasam kafama darbe alarak beyin kanamasından ölebilirdim” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU GÜNE KADAR AYLIK 5 BİN TL KİRA VERDİK”

Bölgenin kendilerine daha önce tapulu olarak gösterildiğini ancak belediye ekiplerinin buranın yeşil alan olduğunu söylediğini aktaran Karaoğlan, “Depremden sonra bu iş yerimizi açtık ve yeri birisinden kiraladık. Buranın tapulu olduğunu bize söylediler, belediyeden gelindiğindeyse buranın yeşil alan olduğu söylendi” dedi.

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Yaklaşık 3 yıldır kira ödendiğini belirten Karaoğlan, bölgede 6 esnafın kira verdiğini söyledi. Kira bedelinin artırılmasına karşı çıktığını ifade eden Karaoğlan, tartışmanın ardından kavganın yaşandığını öne sürdü.

Karaoğlan, 10 yaşındaki çocuğunun da kavga sırasında yanında olduğunu belirterek olaydan etkilendiğini söyledi. Saldırı sırasında çivili kalasların kullanıldığını iddia eden Karaoğlan, devlet arazisi olduğunu savunduğu alanla ilgili yetkililerden müdahale beklediğini dile getirdi.