İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede ise aranan 25 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

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İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu Türkiye'ye geri getirildi.

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin yakalandığı ve iadelerinin sağlandığı bildirildi.

Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmî belgede sahtecilik, mala zarar verme, Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yargı görevini yapanı etkileme, askeri yasak bölgelere girme, hakaret, zimmet, resmî belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, güveni kötüye kullanma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından arandıkları belirlendi.

Açıklamanın devamında, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.