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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı açıkladı! Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenliğimiz tarafından Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        67 düzensiz göçmen yakalandı

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmeni ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

        AA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Ege Grup Komutanlığı istihbarat şube müdürlükleri personeli, 1 insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.

        İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne, sahil güvenlik botu tarafından durdurularak, içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Ayrıca olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda, karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

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