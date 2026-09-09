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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği 3 plajda yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için talimat verdi

        İstanbul Valiliği 3 plajda yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için talimat verdi

        İstanbul Valiliği, Bakırköy'de Yeşilköy İnternational Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önü ile Sarıyer'de Gümüşdere Plajı'ndan alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı. Üç plajın geçici olarak kapatılması ve vatandaşların tabelalar, afişler ve anonslarla bilgilendirilmesi talimatı verildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da 3 plaj kapatıldı

        İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilen 3 plajdaki yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini bildirdi.

        İstanbul Valiliği, Yeşilköy'de İnternational Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önündeki iki plaj ile Gümüşdere Plajı'ndan alınan örnek sonuçlarının halk sağlığı açısından uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı.

        Valilik, bu 3 plajın geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatının gönderildiğini duyurdu.

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        İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

        "İlimiz genelinde halkımızın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amaçlı 04.09.2026 tarihinde alınan numunelerde yapılan incelemede;

        Bakırköy - Yeşilköy İnternational Hospital önü,

        ⁠Bakırköy - Yeşilköy Polis Merkezi önü,

        ⁠Sarıyer - Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

        Sonuçlarla İlgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır.

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        Ayrıca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir"

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        #istanbul
        #sahil
        #plaj
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