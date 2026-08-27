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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafa kafaya çarpıştılar! 2 ölü!

        Kafa kafaya çarpıştılar! 2 ölü!

        Gaziantep'te meydana gelen korkunç kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Kafa kafaya çarpıştılar! 2 ölü!

        Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Şahinbey ilçesi Güneyşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Toprak (34) idaresindeki otomobil ile Abdulkadir K. (23) kontrolündeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza sonrası yol kenarına savrulan otomobil hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekip sevk edildi.

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        Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde feci kazada otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak (25) isimli 2 kişinin hayatını kaybettiği, otomobildeki diğer 3 kişi ile hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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