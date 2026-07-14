Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 21:44 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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