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        Haberler Gündem Güncel Karaman'da evinin balkonundan düşen Ali Özel hayatını kaybetti

        Karaman'da evinin balkonundan düşen Ali Özel hayatını kaybetti

        Karaman'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen 90 yaşındaki Ali Özel hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Balkondan düşen adam öldü

        Karaman'da evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki Ali Özel hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        İHA'daki haber göre olay; Karaman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katındaki balkonda bulunan Ali Özel (90), dengesini kaybederek aşağıya düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ali Özel'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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