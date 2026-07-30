Karaman'da evinin balkonundan düşen Ali Özel hayatını kaybetti
Karaman'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen 90 yaşındaki Ali Özel hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
Karaman'da evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki Ali Özel hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBETTİ
İHA'daki haber göre olay; Karaman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katındaki balkonda bulunan Ali Özel (90), dengesini kaybederek aşağıya düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ali Özel'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ