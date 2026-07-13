Adli kaynaklar, Haluk Levent'in hakkındaki soruşturmanın kişisel borç-alacak ilişkileri üzerinden Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı iddiasını yalanladı. Kaynaklar, dosya kapsamındaki tespitlerde kişisel senetlerde Ahbap Derneği’nin kefil gösterildiğine, ayrıca dernek çalışanlarına ait hesaplar üzerinden ödeme trafiği oluşturulduğuna vurgu yaptı.

Adli kaynaklar, Ahbap Derneği tarafından yapılan açıklamada, Haluk Levent hakkında yürütülen sürecin kişisel borç-alacak ilişkileri üzerinden dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiğini aktardı.

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Kaynaklar, sürecin kişisel husumet veya özel hayat tartışması olarak gösterilmeye çalışıldığını, ancak mevcut tespitlerin konunun kamu yararı, bağış güvenliği, dernek faaliyetlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında ele alındığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Dosya kapsamındaki tespitlerde, kişisel senetlerde Ahbap Derneği’nin kefil gösterildiği, ayrıca dernek çalışanlarına ait hesaplar üzerinden ödeme trafiği oluşturulduğu öne sürüldü. Bu durumun, kişisel borç ilişkileri ile dernek faaliyetleri arasındaki ayrımın ortadan kaldırıldığını gösterdiği belirtildi.

Adli kaynaklar, Ahbap Derneği’nin faaliyetleri, bağış süreçleri, hesap hareketleri ve dernek kaynaklarının kullanımına ilişkin denetim ve incelemelerin ilgili kurumlar tarafından mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün de mevzuat çerçevesinde sürece destek verdiği aktarıldı. Bu kapsamda dernek faaliyetleri, bağış süreçleri, hesap hareketleri ve mali kayıtların yetkili kurumların koordinasyonunda incelendiği belirtildi.

Kaynaklar, devam eden adli ve idari süreçlerle ilgili yalnızca yetkili makamlarca yapılacak açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini ifade etti.