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        Haberler Gündem Güncel KKTC'de can kaybı 21'e yükseldi, 7 kişi aranıyor

        KKTC'de can kaybı 21'e yükseldi, 7 kişi aranıyor

        KKTC'de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında bir cansız bedene daha ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürerken, can kaybı 21'e yükseldi. 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        KKTC'de can kaybı 21'e yükseldi

        KKTC'de batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cansız bedene daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşmak amacıyla devletin imkanlarının seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

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        Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        21'E YÜKSELDİ

        Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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