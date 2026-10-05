Konya'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. İzzet E. (55), sokakta karşılaştığı eşi Vennaz E.'yi (50) tabancayla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre İzzet E., boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., binadan ayrıldığı sırada sokakta Vennaz E. ile karşılaştı.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Vennaz E. silahla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vennaz E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇTI, EVİNDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.