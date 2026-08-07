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        Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: 21 gözaltı kararı

        Kuşadası Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonunda, rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi için gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı, 7 kişi için arama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: 21 gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı. 7 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

        Kuşadası Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, belediye ile ilgili ifade veren tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile MASAK raporlarında yer alan hesap hareketleri tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu tespit edildi.

        15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, Belediye Eski Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan’ın da aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla, 7 Ağustos’ta İzmir, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 7 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

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